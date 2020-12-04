С 21 декабря заработают елочные базары в Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, торговля будет организована во всех районах области, на территории лесхозов и лесничеств.

В текущем году планируется реализовать около 40 тыс. новогодних деревьев, около 2,0 тыс. новогодних букетов и 1,3 тыс. новогодних деревьев в кадках.

При реализации со склада лесничества новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить около 10 рублей, от 1,1 до 2,0 м – 13 рублей.

При реализации с торговых точек новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить 11 рублей, от 1,1 до 2,0 м – 14 рублей, букет новогодний – 6,5 рублей, новогоднее дерево в кадке до 1 м около 27 рублей, от 1,1-2 м – 44 рубля.

Всего на территории Минской области будет организовано более 220 точек реализации новогодних деревьев.

В Минске реализация новогодних деревьев будет организована на территории Минского лесхоза (ул. Багратиона, д. 70). В пригороде Минска – в агрогородке Колодищи, в Фаниполе, в д. Валерьяново (возле торгового центра), в г.п. Смиловичи, агрогородке Сенница.