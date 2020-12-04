|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 21 ДЕКАБРЯ ЗАРАБОТАЮТ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:16 04.12.2020
С 21 декабря заработают елочные базары в Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, торговля будет организована во всех районах области, на территории лесхозов и лесничеств.
В текущем году планируется реализовать около 40 тыс. новогодних деревьев, около 2,0 тыс. новогодних букетов и 1,3 тыс. новогодних деревьев в кадках.
При реализации со склада лесничества новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить около 10 рублей, от 1,1 до 2,0 м – 13 рублей.
При реализации с торговых точек новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить 11 рублей, от 1,1 до 2,0 м – 14 рублей, букет новогодний – 6,5 рублей, новогоднее дерево в кадке до 1 м около 27 рублей, от 1,1-2 м – 44 рубля.
Всего на территории Минской области будет организовано более 220 точек реализации новогодних деревьев.
В Минске реализация новогодних деревьев будет организована на территории Минского лесхоза (ул. Багратиона, д. 70). В пригороде Минска – в агрогородке Колодищи, в Фаниполе, в д. Валерьяново (возле торгового центра), в г.п. Смиловичи, агрогородке Сенница.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2020
Курсы в банках
на 04.12.2020
Конвертация в банках
на 04.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте