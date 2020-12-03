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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 9,1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО «ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ»
12:10 04.12.2020
За 11 месяцев 2020 года на территории Брестской области зарегистрировались и осуществляют деятельность по «заявительному принципу» 9158 физических лиц.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, основными видами деятельности, которыми занимаются самозанятые физические лица, - это услуги в сфере реализации продукции цветоводства, семян, изготовления готовой кулинарной продукции – 37%, парикмахерские и косметические услуги – 20%, репетиторство - 10%, услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции – 8%.
В бюджет области в текущем году от данной категории плательщиков поступило более 0,8 млн рублей.
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