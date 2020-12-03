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ЭКОНОМИКА РБ
КАРТУ «МТС ДЕНЬГИ» ПРИВЯЗАЛИ К ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ APPLE PAY
11:51 04.12.2020
Пользователи карты «МТС Деньги» получили возможность бесконтактно оплачивать товары и услуги с помощью сервиса Apple Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, платежный сервис Apple Pay дает возможность совершать бесконтактные платежи с помощью мобильных устройств, к которым привязана карта. Во время оплаты товаров или услуг нет необходимости прикладывать ее к терминалу. Apple Pay доступен пользователям смартфонов iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также владельцам смарт-часов Apple Watch.
Прежде чем начать пользоваться сервисом Apple Pay, необходимо добавить карту «МТС Деньги» через приложение Wallet.
После регистрации в Apple Pay карте присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится на гаджете пользователя. Такая многоуровневая система идентификации данных делает платежную систему более безопасной.
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