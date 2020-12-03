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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНО ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО В III КВАРТАЛЕ ПРИХОДИЛОСЬ BR1298,1 В МЕСЯЦ


11:37 04.12.2020

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Могилевской области в III квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1298,1 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1225,9 рубля в месяц, из которых Br943,6 рубля (77%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,8%, на покупку непродовольственных товаров – 36,9%, на оплату услуг – 22,6%.

Располагаемые ресурсы – это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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