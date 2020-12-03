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ЭКОНОМИКА РБ


С 4 ДЕКАБРЯ ПРЕКРАЩЕНО ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВОЙ МЕДПОМОЩИ В ПОЛИКЛИНИКАХ МИНСКА


11:19 04.12.2020

С 4 декабря временно прекращается оказание некоторых видов плановой медпомощи в поликлиниках столицы. Об этом говорится в приказе Мингорисполкома № 632 от 03.12.2020.

«В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также в целях своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 и лицам, контактным с ними, комитетом по здравоохранению Мингорисполкома подготовлен приказ от 03.12.2020 № 632 «О прекращении оказания плановой медицинской помощи в городских поликлиниках», в соответствии с которым с 4 декабря прекращено оказание плановой медицинской помощи пациентам в амбулаторно-поликлинических учреждениях», - сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, внесены временные изменения в режим работы городских поликлиник и обеспечен прием вызова врача на дом до 18.00.

Задействованы для оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и температурящим пациентам на приеме в поликлинике и на дому в контактных бригадах, а также для работы в контактных центрах, врачи-специалисты (неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и других врачи-специалисты).

В городских поликлиниках обеспечено оказание экстренной травматолого - хирургической помощи пациентам.

Кроме этого, организована полная занятость студентов Белорусский государственный медицинский университет, направленных в поликлиники на период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На медико-социальную экспертизу будут направляться пациенты в периоде временной нетрудоспособности и лица трудоспособного возраста при наличии признаков инвалидности.

Диспансерное наблюдение по беременности организуется в городских поликлиниках с сокращением посещений пациентами женских консультаций с учетом индивидуальных факторов риска по перинатальным и материнским осложнениям (внесены корректировки в планы ведения беременности).

В онлайн-формате организована работа школ по подготовке к беременности и родам.
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