По итогам работы за январь-ноябрь 2020 г. УП «Белтехосмотр» отмечает сохраняющуюся с 2015 года негативную тенденцию в количестве транспортных средств, проходящих государственный технический осмотр и получающих разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, за 11 месяцев текущего года выдано 674 568 разрешений на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Это на 36,8% меньше аналогичного показателя за январь-ноябрь 2019 г. (1 066 548 ед.).

В «Белтехосмотре» отмечают, что обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств закреплена на законодательном уровне.

При этом водители не имеют права принимать участие в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, без техосмотра и разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

В Беларуси с 2014 года прохождение техосмотра было увязано с уплатой автовладельцами дорожного сбора (пошлины за допуск к участию в дорожном движении), поступления от этого сбора перечислялись в бюджет для частичного финансирования населением дорожной инфраструктуры.

Между тем в последние годы механизм оплаты такого сбора вызвал критику со стороны населения, так как размер пошлины (в среднем — около 200 рублей) не учитывает длительность эксплуатации транспортного средства.

В связи с этим в стране последние два года рассматриваются альтернативные варианты дорожного сбора с граждан, однако окончательное решение по этому наболевшему вопросу пока не принято.