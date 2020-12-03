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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ НА УЛИЦАХ КАЛИНОВСКОГО, КАРБЫШЕВА И СЕДЫХ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


10:21 04.12.2020

Специалисты филиала «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго» меняют тепловые сети на улицах Калиновского, Карбышева и Седых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», обновляются участки теплотрассы и труб горячего водоснабжения по старому следу изношенных участков протяженностью 5,138 километра.

На период реконструкции предусмотрена временная теплотрасса, а трубопроводы на улицах Калиновского и Карбышева будут заменены в межотопительный период 2021 года, когда необходимости в теплотрассе у потребителей не будет.

Реконструируемая теплотрасса проходит в конструкции пешеходного моста через канал Слепянской водной системы, расположенного в районе Седых-Карбышева.

Энергетики также планируют осуществить перекладку попадающих в проект застройки кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ, газопровода протяженностью 57,5 м (существующий участок в 55 м будет демонтирован), наружных сетей освещения и связи, а также проложить хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью 42,5 м, дождевую канализацию на 118,5 м и демонтировать существующие трубы протяженностью 88 м.

На данный момент на объекте монтируются трубы, идут сварочные работы. Выполнен монтаж временной тепловой сети горячего водоснабжения 2,438 км, заменено 1,282 км трубопровода.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в августе 2021 года.

Филиал «Минскэнергоспецремонт» рекомендует пешеходам в этом районе быть внимательнее и соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям.
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