|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УСКОРЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ ПРОИЗОШЛО ЗА СЧЕТ РОСТА ЦЕН НА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ - МАРТ
09:40 04.12.2020
Текущий уровень инфляции в Беларуси превышает целевой показатель на 2020 год и составляет 5,4% с начала года. Это было отмечено в ходе состоявшейся 1 декабря встречи под руководством министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концернов, облисполкомов, Минского горисполкома, Ассоциации розничных сетей, на которой рассматривались ценовая ситуация на потребительском рынке республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ускорение инфляции во многом произошло за счет роста цен на импортируемые товары, прежде всего, непродовольственной группы и продовольственные товары преимущественно критического импорта.
При этом отмечается ускорение роста цен на отдельные социально значимые товары (сахар, мясо и мясопродукты, молоко, яйца и др.), в том числе в результате повышения цен производителей сырья для переработки.
По результатам встречи решено приняты дополнительные меры по недопущению роста цен на социально значимые товары.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2020
Курсы в банках
на 04.12.2020
Конвертация в банках
на 04.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте