Текущий уровень инфляции в Беларуси превышает целевой показатель на 2020 год и составляет 5,4% с начала года. Это было отмечено в ходе состоявшейся 1 декабря встречи под руководством министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концернов, облисполкомов, Минского горисполкома, Ассоциации розничных сетей, на которой рассматривались ценовая ситуация на потребительском рынке республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ускорение инфляции во многом произошло за счет роста цен на импортируемые товары, прежде всего, непродовольственной группы и продовольственные товары преимущественно критического импорта.

При этом отмечается ускорение роста цен на отдельные социально значимые товары (сахар, мясо и мясопродукты, молоко, яйца и др.), в том числе в результате повышения цен производителей сырья для переработки.

По результатам встречи решено приняты дополнительные меры по недопущению роста цен на социально значимые товары.