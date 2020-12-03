С момента запуска новых электронных сервисов Белорусской железной дороги (БЖД) с их помощью было оформлено свыше 2,8 млн билетов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами.

Напомним, официальное мобильное приложение БЖД «БЧ.Мой поезд» и обновленный раздел «Услуги пассажирам» на сайте дороги стали доступны пользователям смартфонов и планшетов с 2 декабря 2019 года. В сервисах имеется возможность оформления проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами. Также пользователям доступен сервис «Онлайн-табло», их личный кабинет, подробная справочная информация по вопросам, связанным с перевозкой пассажиров и багажа, а на сайте pass.rw.by дополнительно – подробная информация о вокзалах и пунктах продажи билетов, дополнительных услугах для пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в настоящий момент мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» на свои устройства на платформах Android и iOS установили уже более 171 тыс. человек.

За первый год работы мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» с его помощью пассажиры приобрели около 1 140 000 электронных билетов, это свыше 40% от всех проездных документов, оформленных через интернет.

Белорусская железная дорога постоянно работает над усовершенствованием мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», оптимизацией системы и добавлением новых возможностей. В течение года было выпущено 15 обновлений приложения для платформы Android и 11 обновлений для платформы iOS.

Также ежедневно тысячи пассажиров приобретают билеты на официальном сайте БЖД. Его обновленный раздел «Услуги пассажирам» (pass.rw.by) дает возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы.

С декабря 2019 года по ноябрь 2020-го через сайт БЖД оформлено 1 670 000 электронных билетов, это почти 60% проездных документов от всех проездных документов, оформленных за этот период через интернет

Что касается предпочтений пассажиров, то через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» чаще оформляют билеты на поезда с ненумерованными местами (89% билетов), а через раздел «Услуги пассажирам» – билеты на поезда с нумерованными местами (свыше 70% билетов).

Электронные сервисы Белорусской железной дороги востребованы у пассажиров и с каждым месяцем их популярность продолжает расти. Так, в ноябре 2020 года через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» и на сайте БЖД было оформлено свыше 39% от общего числа билетов на поезда с нумерованными местами. Для сравнения год назад по итогам ноября 2019-го доля билетов, оформленных через интернет, составляла 26,5%. При этом количество оформляемых ежемесячно билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий по сравнению с декабрем 2019 года выросло в 4 раза.