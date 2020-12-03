ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ОТКЛЮЧИЛИ ОТ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ДО 11 ДЕКАБРЯ

18:03 03.12.2020 Первый энергоблок БелАЭС отключили от энергосистемы до 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. «В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря», - говорится в сообщении ведомства.