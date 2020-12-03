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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БМЗ В РУМЫНИЮ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 90%


18:00 03.12.2020

За январь-октябрь 2020 года ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» экспортировало в Румынию более 33 тысяч тонн продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это составляет 189% к аналогичному периоду предыдущего года.

В указанный период БМЗ отгружал в Румынию 8 видов выпускаемой металлопродукции. Рост по четырем из них — конструкционному прокату, катанке, бесшовным трубам и бортовой бронзированной проволоке — варьируется от 19% до 190%. Данное увеличение продаж стало возможным благодаря произошедшим на внутреннем рынке Румынии изменениям. В частности, из-за снижения производства стали в странах ЕС, вызванного проводимыми эпидемиологическими мероприятиями, в стране возрос спрос на импортную металлопродукцию. На него, при поддержке субъектов собственной товаропроводящей сети, оперативно и отреагировал БМЗ.

В денежном выражении объем отгрузок завода в Румынию за 10 месяцев текущего года составил почти $21 млн, что позволило данной стране вплотную приблизиться к ТОП-10 ключевых импортеров продукции БМЗ. В текущем году в данном рейтинге лидируют Россия, Германия и Израиль.

Стоит отметить, что по итогам января-октября БМЗ экспортировал в 23 страны ЕС более 800 тысяч тон металлопродукции, что соответствует уровню 2019 года. При этом завод смог значительно улучшить свои позиции на рынках Финляндии, Франции, Румынии и Австрии.
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