Развитие субъектов инновационной инфраструктуры и формирование в университете предпринимательской среды будут приоритетными направлениями развития Гродненского государственного университета имени Янки Купалы на ближайшую пятилетку. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина со студентами, магистрантами и преподавателями ГрГУ имени Янки Купалы.

В университете также планируют проводить фундаментальные и прикладные научные исследования для решения проблем реального сектора экономики не только Гродненской области, но и страны в целом. К слову, ежегодно структурными подразделениями вуза в рамках заданий различных научных программ выполняется более 150 научно-исследовательских проектов, из них около 65% – прикладного характера.

«Интеграция образования, науки и производства, создание условий для коммерциализации результатов научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей – важнейшие условия для реализации проекта «Университет 3.0» и развития инновационного предпринимательства в регионе», – сказал Александр Шумилин.

По его словам, ГрГУ имени Янки Купалы – ведущий центр науки и инноваций на территории области, обладающий высококвалифицированными научными кадрами и современной материально-технической базой. За последние три года при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь университет закупил 28 единиц современного научного оборудования и приборов. Еще два прибора – спектрометр электронного парамагнитного резонанса SPINSCAN X и многочастотный измеритель иммитанса – планируется закупить в ближайшее время.

«Для развития и самореализации творческой и научной молодежи, формирования у нее бизнес-компетенций в области коммерциализации результатов их учебной и научной деятельности в университете созданы все условия: научно-технологический парк с уникальным высокотехнологичным оборудованием и центр трансфера технологий», – подчеркнул председатель ГКНТ.

Кроме того, развивается система ежегодных открытых конкурсов студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт» и Студия проектов и стартапов, которая оказывает помощь в поиске, формировании и дальнейшем продвижении инновационных идей с перспективой реализации на практике, а также создан Фонд инновационного развития университета, в рамках которого организовано ежегодное проведение конкурсов грантов на выполнение научно-исследовательских и инновационных проектов студентами и сотрудниками университета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ГрГУ имени Янки Купалы развивается изобретательская и рационализаторская деятельность, создаются объекты интеллектуальной собственности. За последние пять лет университет подал 30 заявок и получил 17 охранных документов (патентов) на объекты интеллектуальной собственности, из них 2 патента на изобретения и 15 патентов на полезную модель. За этот же период в промышленное производство внедрено более тысячи разработок вуза.

Эффективность научно-исследовательской и инновационной деятельности ГрГУ имени Янки Купалы подтверждается высоким международным признанием. Так, согласно рейтингу Webometrics (Ranking Web of Universities) университет занимает 3-е место среди всех белорусских учреждений высшего образования и 3335-е место в мировом рейтинге университетов. ГрГУ имени Янки Купалы является единственным региональным университетом Беларуси, который включен в систему рейтингов QS EECA. Также университет входит в ТОП-10 рейтинга учреждений высшего образования и научно-исследовательских институтов Беларуси по индексу Хирша, согласно базе данных Scopus.