Министерство лесного хозяйства Беларуси опубликовало в Telegram-канале цены на новогодние ели в 2020 году.

Согласно информации, средняя стоимость новогоднего дерева на торговых базарах и складах лесхозов высотой до 1 м составит 10 рублей; высотой от 1 м до 2 м – 12 рублей и высотой от 2 м до 3 м – 17 рублей.

На складах лесничеств ели будут стоить традиционно дешевле: 7, 9 и 13 рублей соответственно.

Кстати, выгоднее всего новогодний атрибут покупать в Брестской области: елки до метра здесь будут стоить всего 6,9 рубля. А вот самые высокие цены – традиционно в Минске и Минской области: 12,2 рубля за елку до метра.

Цены на новогодние деревья в кадках пока формируются. Кадки в этом году будут продавать во всех населенных пунктах с численностью населения свыше 30 тысяч человек.

Минлесхоз обращает внимание, что данные цены действуют только в точках организаций ведомства (они есть в каждом городе и районе). Индивидуальные предприниматели устанавливают цены на свое усмотрение.