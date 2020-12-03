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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ К КОНЦУ 2025 ГОДА ОЖИДАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ ОКОЛО 44 МЛРД КВТ⋅Ч


17:14 03.12.2020

Потребление электроэнергии в Беларуси к концу 2025 года ожидается в объеме около 44 млрд кВт⋅ч. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич 2 декабря 2020 года на встрече с трудовым коллективом РУП "Белэнергосетьпроект".

"Если в 2019 году объем потребления электроэнергии в целом по стране составил 38 млрд кВт⋅ч, то к концу 2025 году мы планируем выйти примерно на 44 млрд кВт⋅ч, а к 2030 году – на 47 млрд. кВт⋅ч", - сообщил Виктор Каранкевич.

По его словам, росту потребления электроэнергии будет содействовать реализация предприятиями реального сектора экономики межотраслевого комплекса мер по увеличению электропотребления до 2025 года. Кроме того, разрабатывается проект программы по увеличению потребления электроэнергии населением для целей отопления и горячего водоснабжения.

"Мы видим, что это направление становится все более востребованным: если за 2019 год было зарегистрировано порядка 17 тыс. запросов на выдачу технических условий на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электрическим сетям для отопления и горячего водоснабжения, из них 11 тыс. были удовлетворены, то за январь-октябрь 2020 года число поступивших от граждан обращений превысило 20,2 тыс., из которых примерно около 16 тыс. - удовлетворены", - рассказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Еще одно перспективное направление для роста электропотребления – строительство многоэтажных электрифицированных домов. Их число также будет увеличиваться.

Особое внимание уделяется развитию электротранспорта. Сегодня в Беларуси более 1,2 тыс. электромобилей. Растет число зарядных станций. В 2019 году они потребили электроэнергии в объеме около 3,8 млн. кВт⋅ч. За 10 месяцев 2020 года этот показатель достиг 6 млн. кВт⋅ч.

РУП "Белэнергосетьпроект" — единственное в Беларуси предприятие, которое выполняет весь комплекс проектно-изыскательских работ для электросетевых объектов всех классов напряжения 0,4-750 кВ.
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