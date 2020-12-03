Транспортная инспекция Гродненской области с начала республиканской проверки такси в ноябре выявила более 180 нарушений, большинство из которых связаны с внешним и внутренним оформлением автомобиля.

Как Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции, среди частых нарушений таксистов в этом регионе - перевозка пассажиров без таксометра (либо оказание транспортной услуги с выключенным таксометром), отсутствие допуска к участию в дорожном движении. Это же нарушение, к слову, одно из наиболее частых, которое встречается и в Витебском регионе.

Так, инспекторы регионального филиала осмотрели в ноябре более 180 такси, техосмотра не оказалось в 15 случаях. Всего же за время масштабной проверки в этой области выявлено более 70 нарушений.

В Гомельской области за минувшую неделю специалисты установили более 60 нарушений. В ряде случаев у водителей отсутствовали необходимые документы, предусмотренные законодательством. У одного таксиста в автомобиле отсутствовал огнетушитель, аптечка – неукомплектованная.

К нарушителям применены соответствующие меры, выданы требования (предписания) и установлены сроки их исполнения.