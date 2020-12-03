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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 180 НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗКИ ТАКСИ
17:00 03.12.2020
Транспортная инспекция Гродненской области с начала республиканской проверки такси в ноябре выявила более 180 нарушений, большинство из которых связаны с внешним и внутренним оформлением автомобиля.
Как Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции, среди частых нарушений таксистов в этом регионе - перевозка пассажиров без таксометра (либо оказание транспортной услуги с выключенным таксометром), отсутствие допуска к участию в дорожном движении. Это же нарушение, к слову, одно из наиболее частых, которое встречается и в Витебском регионе.
Так, инспекторы регионального филиала осмотрели в ноябре более 180 такси, техосмотра не оказалось в 15 случаях. Всего же за время масштабной проверки в этой области выявлено более 70 нарушений.
В Гомельской области за минувшую неделю специалисты установили более 60 нарушений. В ряде случаев у водителей отсутствовали необходимые документы, предусмотренные законодательством. У одного таксиста в автомобиле отсутствовал огнетушитель, аптечка – неукомплектованная.
К нарушителям применены соответствующие меры, выданы требования (предписания) и установлены сроки их исполнения.
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