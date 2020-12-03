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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ


16:48 03.12.2020

Комитет «Минскгоримущество» в ноябре провел анализ находящихся в собственности столицы площадей, которые не используются длительное время.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, по результатам исследования перечень объектов, предлагаемых в безвозмездное пользование под обязательства создания рабочих мест, дополнен 30 помещениями и на сегодня субъектам малого и среднего бизнеса на обозначенных условиях предлагается 74 объекта.

В 2018-2020 годах Минским городским исполнительным комитетом в безвозмездное пользование было предоставлено 22 помещения коммунальной формы собственности (общей площадью 2581,9 кв. м) под оформленные договором обязательства по созданию 84 рабочих мест. Всего за указанный промежуток времени было предложено более 250 объектов.

Практика показывает, что на таких условиях в основном востребованы изолированные помещения с небольшой площадью (от 30 до 200 кв. м). Чаще всего в них размещаются творческие и ювелирные мастерские, парикмахерские, физкультурно-оздоровительные центры, офисы.
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