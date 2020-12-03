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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ БУДУТ МАКСИМАЛЬНО ОЦИФРОВЫВАТЬ АДМИНПРОЦЕДУРЫ
15:58 03.12.2020
В Беларуси будут максимально оцифровывать админпроцедуры. Об этом сообщил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.
"Я ставлю задачу правительству максимально оцифровывать все административные процедуры как для граждан, так и для бизнеса, чтобы сократить время общения с чиновниками в очном формате. Во-первых, это удобно, во-вторых, это оптимизация загрузки. По этому пути будем двигаться, это абсолютный приоритет", - подчеркнул Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Кроме того, продолжится оцифровка здравоохранения и образования. Премьер-министр обратил внимание, что пандемия ставит вопрос о создании инфраструктуры для полноценного дистанционного обучения.
Роман Головченко уточнил, что пока кардинальных изменений в управлении процессами цифровой трансформации не планируется. Однако рассматривается вопрос об усилении функций Министерства связи и информатизации - не просто как координатора, но и регулятора сферы.
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