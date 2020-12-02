Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 декабря 2020 года выросло до 141,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 141 тыс. 609 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 118 тыс. 924 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны - 1729 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1181 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1701 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 335 тыс. 788 тестов.