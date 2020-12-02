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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ АНОНСИРОВАЛО ПЕРЕФОРМАТИРОВКУ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
14:44 03.12.2020
В Беларуси планируется переформатировать пенсионную систему. Об этом сообщил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.
"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - сообщил премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.
В правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране.
По словам премьер-министра, предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.
Предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.
"Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала", - сказал Роман Головченко.
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