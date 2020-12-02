В Беларуси предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Об этом сообщил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.

По его словам, значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение «утечки мозгов», а также стимулирование притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.