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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНО 53 НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
13:44 03.12.2020
За 10 месяцев 2020 года управлением оперативных мероприятий инспекции МНС по Минской области выявлено 53 нарушения в сфере производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минскому региону, арестовано свыше 9960 литров продукции на сумму более 27 тысяч рублей. Сумма административных штрафов составила 38,8 тысяч рублей.
В аналогичном периоде 2019 года выявлено и арестовано 2184,4 литра продукции у 37 плательщиков.
При этом, как показывают результаты проведенной экспертизы арестованной продукции, она не всегда пригодна для употребления и использования в пищевой промышленности.
В связи с этим в инспекции обращают внимание не на количество выявленных нарушений и арестованной продукции, а на тот факт, что на территории Беларуси все чаще появляется алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, не соответствующая качеству и может быть опасна как для здоровья, так и для жизни людей.
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