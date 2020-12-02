За 10 месяцев 2020 года управлением оперативных мероприятий инспекции МНС по Минской области выявлено 53 нарушения в сфере производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минскому региону, арестовано свыше 9960 литров продукции на сумму более 27 тысяч рублей. Сумма административных штрафов составила 38,8 тысяч рублей.

В аналогичном периоде 2019 года выявлено и арестовано 2184,4 литра продукции у 37 плательщиков.

При этом, как показывают результаты проведенной экспертизы арестованной продукции, она не всегда пригодна для употребления и использования в пищевой промышленности.

В связи с этим в инспекции обращают внимание не на количество выявленных нарушений и арестованной продукции, а на тот факт, что на территории Беларуси все чаще появляется алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, не соответствующая качеству и может быть опасна как для здоровья, так и для жизни людей.