В Беларуси действие указа № 143 "О поддержке экономики" планируется продлить на полгода. Об этом сообщил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.

Проект указа практически прошел согласования, в ближайшее время планируется внести его на рассмотрение Лукашенко.

По информации премьер-министра, господдержка в рамках действия указа № 143 составила около Br65 млн, основной блок - это налоговые льготы.

Отвечая на вопросы депутатов, премьер-министр проинформировал о господдержке на фоне пандемии в этом году. "По предварительным расчетам, суммарный объем поддержки экономики составил порядка Br2 млрд. Это объем стимулов и мер, которыми государство поддержало и граждан, и организации в складывающейся непростой ситуации. Считаю, что для нашей страны эта сумма значительная", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.