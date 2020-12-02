ЭКОНОМИКА РБ

В ПУНКТЕ ПРОПУСКА БЕНЯКОНИ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН ПРОПУСК ЛЮДЕЙ И ТРАНСПОРТА

12:03 03.12.2020 В пункте пропуска Бенякони временно приостановлен пропуск людей и транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета. «По информации сопредельной стороны, с 10.30 до 12.30 в международном пограничном пункте пропуска Шальчининкай (на белорусской стороне - Бенякони) проводятся ремонтные работы электрических сетей. В связи с этим временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств», - говорится в сообщении. Госпогранкомитет рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездки.