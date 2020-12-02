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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА БЕНЯКОНИ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН ПРОПУСК ЛЮДЕЙ И ТРАНСПОРТА
12:03 03.12.2020
В пункте пропуска Бенякони временно приостановлен пропуск людей и транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета.
«По информации сопредельной стороны, с 10.30 до 12.30 в международном пограничном пункте пропуска Шальчининкай (на белорусской стороне - Бенякони) проводятся ремонтные работы электрических сетей. В связи с этим временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств», - говорится в сообщении.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездки.
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