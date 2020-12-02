В Совете министров разработаны подходы к оздоровлению проблемных госпредприятий. Об этом сообщил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.

Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы создать какие-то особые условия поддержки госсектора.

"То, что в республике не просто сохранились, но и развились центры компетенций в области машиностроения, приборостроения, нефтехимии, - большой плюс для нашей страны. Мы имеем серьезную производственную, научно-технической базу, системообразующие предприятия, которые не только дают рабочие места, но и создают экспорт", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Премьер-министр заявил, что не согласен с теми, кто считает госсектор безнадежным, хотя предприятия и нуждаются в определенных мерах по оздоровлению и повышению эффективности.

В зависимости от ситуации правительство ранжировало предприятия на три категории. Первая группа (практически 80% предприятий) - платежеспособные предприятия, которые способны развиваться самостоятельно без существенной поддержки государства. Вопрос лишь в их определенном финансовом оздоровлении и улучшении менеджмента. Для этих предприятий планируется реализация пилотного проекта по созданию госкорпораций.

"Вторая группа - предприятия с высоким уровнем долговой нагрузки, что не позволяет им крепко стоять на ногах. Практически все, что они зарабатывают, уходит на обслуживание долгов. Их не так много, около 250, но они способны развиваться, поэтому нужно принимать меры по финансовому оздоровлению", - отметил Роман Головченко.

Около 400 предприятий из третьей группы устойчиво неплатежеспособны. По мнению Правительства, финансовая поддержка со стороны государства целесообразна только для 20-25 из них. Оставшейся части предприятий предстоит перепрофилирование, санация, ликвидация с управляемым перетоком рабочей силы. Премьер-министр подчеркнул, что эти люди должны быть трудоустроены. В основном в третьей группе небольшие предприятия, половина из них работает в сфере сельского хозяйства.

"Не хочу бросаться громкими заявлениями, что правительство за полгода или год решит эту задачу (по оздоровлению госсектора - прим.). Но считаю, что есть воля решать вопрос, видение, как это делать, и команда, которая готова реализовывать задачу", - сказал Роман Головченко.