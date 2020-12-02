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ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЬ К ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
11:04 03.12.2020
Правительство ожидает приближение уровня обеспеченности жильем в Беларуси к европейским стандартам. Об этом заявил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.
По его словам, речь идет о 30 квадратных метрах.
"В строительном секторе приоритетные направления – строительство качественного и доступного жилья, в том числе в городах-спутниках. Акцент делаем на поддержку строительства индивидуального жилья усадебного типа", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Также предусматривается безвозмездное предоставление гражданам неиспользуемых земельных участков для строительства жилья.
"Но при условии наведения порядка как на территории самого участка, так и прилегающей к нему территории. Это та задача, которую поставил глава государства по преобразованию так называемых неперспективных населенных сельских пунктов", - отметил премьер-министр.
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