Правительство ожидает приближение уровня обеспеченности жильем в Беларуси к европейским стандартам. Об этом заявил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.

По его словам, речь идет о 30 квадратных метрах.

"В строительном секторе приоритетные направления – строительство качественного и доступного жилья, в том числе в городах-спутниках. Акцент делаем на поддержку строительства индивидуального жилья усадебного типа", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Также предусматривается безвозмездное предоставление гражданам неиспользуемых земельных участков для строительства жилья.

"Но при условии наведения порядка как на территории самого участка, так и прилегающей к нему территории. Это та задача, которую поставил глава государства по преобразованию так называемых неперспективных населенных сельских пунктов", - отметил премьер-министр.