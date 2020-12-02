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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ ПОБЕДИЛИ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ АГРОУСАДЕБ БЕЛАРУСИ


10:53 03.12.2020

Студенты БГУ победили в республиканском конкурсе «Кейс-чемпионат «Агро 2.0»».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в команду вошли четверокурсники факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) Кристина Веренич, Анастасия Яковец и Надежда Вербельчук. Они разработали антикризисный план для агроусадьбы «Ольхово» в Волковысском районе Гродненской области.

Девушки предложили решения по увеличению количества клиентов, узнаваемости усадьбы, получения прибыли без капитальных вложений. Достижение этих показателей, по расчетам команды БГУ, возможно через модернизацию усадьбы и внедрение новых туристических услуг. В числе конкретных инициатив предложена концепция позиционирования агроусадьбы, представлен разработанный логотип для усадьбы и сувенирной продукции, обновлённое меню, организация площадок для проведения свадеб в национальном стиле, фотосессий, велосипедных прогулок. Для популяризации деятельности «Ольхово» инициировано проведение ежегодного национального фестиваля «Бульба Фэст». По подсчетам разработчиков, реализация инициатив позволит увеличить годовую прибыль агроусадьбы «Ольхово» в три раза.

Во время работы над проектом команда БГУ проводила интервью, анализировала и сравнивала работу усадьбы с другими объектами, общалась с хозяином по принципу «тайный покупатель».

Руководителем команды БГУ выступила старший преподаватель кафедры культурологии ФСК Елена Сельченок.

В этом году в состязании участвовала 131 студенческая сборная из 22 вузов Беларуси. Второе место заняли студенты Белорусского государственного технологического университета, «бронза» досталась команде Белорусско-Российского университета.

Кейс-чемпионат «Агро 2.0» проходил с сентября по ноябрь. Организатором мероприятия выступил ОАО «Белагропромбанк». Состязание проводится в третий раз с целью поддержки социально-экономической деятельности студентов и создания условий для осуществления их деловой инициативы, развития конкурентоспособности и применения теоретических навыков на практике. Студентам-победителям и обладателям второго и третьего мест было предложено трудоустройство по окончании университета в ОАО «Белагропромбанк».
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