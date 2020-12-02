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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ УЛУЧШИТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ – ПРЕМЬЕР
10:41 03.12.2020
В Беларуси планируется улучшить институциональные условия для национального бизнеса и иностранных инвесторов. Об этом сообщил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.
По его словам, в основе работы правительства будет создание благоприятных условий для инвестирования, снижение рисков для инвесторов и улучшение бизнес-среды. Причем условия для развития бизнеса должны быть не только в Минске, но и регионах.
Глава правительства также анонсировал принятие программы развития конкуренции.
Роман Головченко обратил внимание на проблему низкой инновационной активности в экономике.
"Поэтому помимо совершенствования традиционной экономики будем настойчиво формировать так называемую новую экономику, где основу будут составлять интеллектуальные продукты и услуги", - пообещал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Для этого планируют переформатировать систему господдержки инновационной сферы. В частности, предусмотреть целевую финансовую поддержку проектов по созданию новых прорывных производств.
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