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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ УЛУЧШИТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ – ПРЕМЬЕР


10:41 03.12.2020

В Беларуси планируется улучшить институциональные условия для национального бизнеса и иностранных инвесторов. Об этом сообщил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.

По его словам, в основе работы правительства будет создание благоприятных условий для инвестирования, снижение рисков для инвесторов и улучшение бизнес-среды. Причем условия для развития бизнеса должны быть не только в Минске, но и регионах.

Глава правительства также анонсировал принятие программы развития конкуренции.

Роман Головченко обратил внимание на проблему низкой инновационной активности в экономике.

"Поэтому помимо совершенствования традиционной экономики будем настойчиво формировать так называемую новую экономику, где основу будут составлять интеллектуальные продукты и услуги", - пообещал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Для этого планируют переформатировать систему господдержки инновационной сферы. В частности, предусмотреть целевую финансовую поддержку проектов по созданию новых прорывных производств.
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