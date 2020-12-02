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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ НА БАЗЕ СТРУКТУР БАНКА РАЗВИТИЯ
10:33 03.12.2020
На базе структур Банка развития планируется создать национальный экспортный центр. Об этом сообщил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.
"Это будет новый институт поддержки. В его основе – профессиональный коммерческий подход по продвижению товаров и услуг на рынках, управлению импортом, привлечению средств для финансирования экспортных проектов. Увеличим доступность финансовых инструментов поддержки экспорта – это кредиты и страхование, которые смогут предоставлять все банки и страховые организации", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
В целом, говоря о работе на внешнем контуре, премьер-министр отметил, что работа правительства будет сосредоточена на улучшении качества экспорта и международном сотрудничестве.
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