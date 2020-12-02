|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛУРУСИ РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, ПРИБЫТИЕ ИЗ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ САМОИЗОЛЯЦИИ
09:36 03.12.2020
Министерство здравоохранения Беларуси расширило перечень стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, с 3 декабря в перечень добавились Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция, Эстония.
Прибывшие из этих стран обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.
При этом Египет остался в списке популярных курортов, после отдыха на которых не требуется 10-дневная самоизоляция.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2020
Курсы в банках
на 03.12.2020
Конвертация в банках
на 03.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте