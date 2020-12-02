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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛУРУСИ РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, ПРИБЫТИЕ ИЗ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ САМОИЗОЛЯЦИИ


09:36 03.12.2020

Министерство здравоохранения Беларуси расширило перечень стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, с 3 декабря в перечень добавились Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция, Эстония.

Прибывшие из этих стран обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.

При этом Египет остался в списке популярных курортов, после отдыха на которых не требуется 10-дневная самоизоляция.
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