Министерство здравоохранения Беларуси расширило перечень стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, с 3 декабря в перечень добавились Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция, Эстония.

Прибывшие из этих стран обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.

При этом Египет остался в списке популярных курортов, после отдыха на которых не требуется 10-дневная самоизоляция.