Правительство Беларуси ставит цель нарастить экспорт товаров и услуг в 2025 году до $50 млрд. Об этом заявил 3 декабря премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания.

"Прежде всего за счет роста маржинальности продуктов, профессиональной работы с конечным потребителем. Задача — продукцию продавать, а не отгружать. Две-трети такого прироста – это около 10 млрд долларов – должны быть обеспечены за счет роста экспорта товаров. Причем практически вдвое надо увеличить поставки высокотехнологичной продукции – до двух миллиардов долларов. Прирост экспорта услуг составит около пяти миллиардов долларов. Рассчитываем на лидерство в ИТ-сфере, рост в транспортной сфере, строительстве, туризме и медицине. Доля услуг в валовом экспорте должна вырасти с текущих 24 до 26 процентов", - отметил премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, для роста и диверсификации экспорта планируется в полной мере задействовать возможности участия в региональной и глобальной интеграции.

"В этой связи определили направления по улучшению условий доступа белорусских товаров и услуг в рамках ЕАЭС, расширению торгово-экономического сотрудничества с КНР, завершению переговоров по вступлению в ВТО. Без этого невозможно вести речь о снижении рискованной экспортной зависимости от нескольких рынков", - подчеркнул Роман Головченко.