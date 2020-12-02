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ЭКОНОМИКА РБ
В НОЯБРЕ БЖД УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 6,1%
18:08 02.12.2020
В ноябре 2020 года экспортные перевозки грузов по Белорусской железной дороге увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1% и составили 4,3 млн тонн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, по сравнению с ноябрем 2019 года в 1,5 раза увеличилась перевозка удобрений и цемента, на 11% – нефтепродуктов.
При этом основные направления экспорта – это порты Литвы и Латвии (с последующей морской перевозкой в страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, а также Южной Америки), Россия, Украина и Польша.
Также в ноябре 2020 года на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась погрузка грузов и составила порядка 7,5 млн тонн.
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