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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЛИАЛ «МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ОТРЕМОНТИРОВАЛ И ЗАМЕНИЛ 12,46 КМ ЛИНИЙ
17:56 02.12.2020
За 10 месяцев текущего года филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» из запланированных 7,3 км отремонтировал и заменил 12,46 км кабельных линий 0,38 кВ, а также более шестьсот соединительных, концевых и мачтовых муфт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», выполнен ремонт 2,324 км воздушной линии (ВЛ) 10 кВ, заменено и отремонтировано 1,87 км провода ВЛ 10 кВ и 4 единицы опор ВЛ 10 кВ.
Кроме того, проведена замена и ремонт кабельных линий (КЛ) 10 кВ протяженностью 37,16 км. Также были заменены соединительные и концевые муфты КЛ 10 кВ – более тысячи штук, осуществлена огнезащита в кабельных тоннелях общей площадью 289 м кв.
Всего филиалом проведено более шестидесяти комплексных и более двухсот капитальных ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
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