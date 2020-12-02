3 декабря 2020 года в Институте микробиологии НАН Беларуси состоится открытие Научно-производственного центра биотехнологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, в рамках мероприятия будет организована выставка инновационных биотехнологических разработок организаций Национальной академии наук Беларуси, обсуждены вопросы развития биотехнологической отрасли Республики Беларусь и повышения ее экспортного потенциала.

НПЦ биотехнологий представляет собой биотехнологическое производство полного цикла, оснащенное современным технологическим оборудованием для ферментации микроорганизмов-продуцентов и получения различных товарных форм биопрепаратов. Его проектная мощность – 20,5 тонн/год сухих пробиотических препаратов (первый пусковой комплекс) и 43,5 тонн/год жидких комплексных микробных препаратов для растениеводства (второй пусковой комплекс). Использование указанного объема пробиотиков в кормопроизводстве обеспечит получение свыше 40 тысяч тонн высококачественных сбалансированных отечественных кормов для крупного рогатого скота, свиней, птицы, ценных видов рыб, экономический эффект от применения которых составит около 10 млн руб. в год. Открытие 1-го пускового комплекса Научно-производственного центра биотехнологий состоялось 1 марта 2019 года.

По мнению специалистов, функционирование Научно-производственного центра биотехнологий НАН Беларуси будет способствовать насыщению внутреннего рынка конкурентоспособной экологически безопасной биотехнологической продукцией, расширению ее ассортимента, повышению экспортного потенциала и востребованности на мировом рынке, развитию биотехнологии в республике в целом.