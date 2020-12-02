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ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРУДОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПОЯВЯТСЯ В МИНСКЕ


17:14 02.12.2020

Специализированные трудовые мастерские для людей с инвалидностью появятся в Минске в будущем году. Об этом сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

«Это совместный белорусско-немецкий проект, который реализуется в рамках сотрудничества между городами-побратимами Минском и Бонном», - отметила Ж. Романович, которую цитирует агентство «Минск-Новости».

Планируется, что мастерские заработают уже в марте-апреле 2021 года.

«Они войдут в состав Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей и разместятся на базе Психоневрологического дома-интерната № 4, - поделилась координатор проекта, заместитель директора центра семьи и детей Елена Верниковская. - В настоящее время создается база данных людей с инвалидностью, которые будут там работать. В первую очередь обращаем внимание на молодежь с ментальными нарушениями».

Трудовая мастерская заработает по следующим направлениям: швейное производство, в том числе вышивка и вязание, декоративно-прикладное творчество, полиграфические услуги.
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