|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРУДОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПОЯВЯТСЯ В МИНСКЕ
17:14 02.12.2020
Специализированные трудовые мастерские для людей с инвалидностью появятся в Минске в будущем году. Об этом сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.
«Это совместный белорусско-немецкий проект, который реализуется в рамках сотрудничества между городами-побратимами Минском и Бонном», - отметила Ж. Романович, которую цитирует агентство «Минск-Новости».
Планируется, что мастерские заработают уже в марте-апреле 2021 года.
«Они войдут в состав Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей и разместятся на базе Психоневрологического дома-интерната № 4, - поделилась координатор проекта, заместитель директора центра семьи и детей Елена Верниковская. - В настоящее время создается база данных людей с инвалидностью, которые будут там работать. В первую очередь обращаем внимание на молодежь с ментальными нарушениями».
Трудовая мастерская заработает по следующим направлениям: швейное производство, в том числе вышивка и вязание, декоративно-прикладное творчество, полиграфические услуги.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2020
Курсы в банках
на 02.12.2020
Конвертация в банках
на 02.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте