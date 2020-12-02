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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВЫДАЛА БОЛЕЕ 340 ТРЕБОВАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТАКСИ


17:08 02.12.2020

Транспортная инспекция с начала республиканской проверки такси в ноябре выдала 341 требование (предписание) об устранении нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции, проверкой такси охвачены все регионы, осмотрено более 1,5 тысяч такси, нарушений выявлено более 1,2 тысячи.

Во время проверок обнаружены такси с неисправностями, при наличии которых их участие в дорожном движении запрещено. Приняты соответствующие меры реагирования. Перевозчики не смогут продолжить свою деятельность, пока не исправят ситуацию.

Инспекторы также выявили случаи отсутствия страхового свидетельства (страхового полиса) либо заверенной автомобильным перевозчиком его копии, подтверждающей заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами – 12 фактов. Между тем отсутствие такого документа равнозначно отсутствию гарантий, что пассажиру будет возмещен материальный (либо моральный) ущерб в ряде случаев (например, повреждение или порча багажа, причинение вреда жизни и здоровью и т.д.).
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