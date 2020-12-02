Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 декабря 2020 года выросло до 139,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 139 тыс. 908 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 117 тыс. 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны - 1608 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1174 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1689 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 306 тыс. 693 теста.