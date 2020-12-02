Coca-Cola в Беларуси представила отчет о вкладе компании в социально-экономическое развитие страны за 2019 год, подготовленный Исследовательским центром Института приватизации и менеджмента.

Согласно информации, с начала своей деятельности в стране к концу 2019 года Система Coca-Cola привлекла в Беларусь около 110 млн долларов США прямых иностранных инвестиций, что составило 18,2% от общего объема зарубежных инвестиций в производство продуктов питания и напитков в стране.

Объем налоговых платежей, уплаченных Coca-Cola в Беларуси в консолидированный бюджет за 2019 год, составил 46 млн белорусских рублей, в том числе 31,52 млн белорусских рублей НДС и 8,23 млн белорусских рублей налог на прибыль. Выплаты в Фонд социальной защиты населения составили 6,6 млн белорусских рублей. Платежи на приобретение контрольных знаков составили 9,19 млн белорусских рублей.

Результаты указанного выше исследования показали, что компания продолжает развивать взаимовыгодное сотрудничество с отечественными партнерами по бизнесу. В 2019 году 71,6% (на 6,3% больше, чем в 2018 году) всех необходимых для своей деятельности материалов, сырья и услуг Система Coca-Cola в Беларуси закупала у местных контрагентов.

Также в 2019 году на 0,6% в целом по отрасли и на 5,7% в индустрии производства безалкогольных напитков вырос вклад Системы Coca-Cola в занятость в секторе пищевой промышленности страны.

Успешная деятельность компании в 2019 году позволила на 1 рубль добавленной стоимости в Системе Coca-Cola создать 1,81 рубля в экономике.

«Стабильная работа тысячного коллектива Системы обеспечила в 2019 году 15 635 рабочих мест в целом в стране, и из них 8 733 рабочих мест у прямых поставщиков и дистрибьюторов», – отметил Александр Табакарь, заместитель генерального директора по персоналу унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

В целом в 2019 году косвенный вклад Системы Coca-Cola в ВВП Беларуси составил около 220 млн белорусских рублей, из которых 0,9 млн белорусских рублей явились результатом спонсорской и благотворительной деятельности в рамках масштабных социальных, экологических и образовательных проектов. Компания гордится результатами развернутого в 2019 году проекта республиканского масштаба CLEANUP DAY по сбору и сортировке отходов, в котором в прошлом году приняли участие 15 команд учащихся различных ВУЗов из 10 городов страны, а также волонтеры и сотрудники Coca-Cola.

«”Мир без отходов” – часть глобальной стратегии Системы Coca-Cola. Это направление созвучно целям устойчивого развития Республики Беларусь», – отметила Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Система Coca-Cola в Республике Беларусь представлена производственным унитарным предприятием «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», производителем и дистрибьютором высококачественных газированных, негазированных, изотонических и энергетических напитков, питьевой воды, чаев, нектаров, соков и сокосодержащих напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company, а также Представительством The Coca-Cola Company, осуществляющим изучение товарных рынков и возможностей для инвестиционной деятельности. Важной составной частью Системы Coca-Cola является благотворительный фонд The Coca-Cola Foundation, гранты которого направляются на поддержание различных социальных проектов в Республике Беларусь.