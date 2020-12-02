В Беларуси сертификат соответствия новому стандарту на услуги гостиниц впервые вручен санаторию. Церемония вручения сертификата соответствия на услуги гостиниц санаторию «Альфа Радон» (ООО «ТОРВЛАД») состоялась 1 декабря 2020 г. в БелГИСС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, сертификат подтверждает соответствие услуг гостиниц новому государственному стандарту СТБ 2577-2020 «Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Общие требования и классификация». Санаторию «Альфа Радон» присвоена категория «*****» («пять звезд»).

Соучредитель, заместитель генерального директора ООО «ТОРВЛАД» Лариса Янченко рассказала, какая работа была проведена для получения сертификата и категории «пять звезд».

«Когда еще на уровне маркетинговой стратегии изучали рынок, поняли, что санаториев премиум-класса нет, поэтому мы сразу готовились и ориентировались на отельный стандарт и получение «пяти звезд». Наша подготовка заняла несколько месяцев, и мы успешно справились, – пояснила Лариса Янченко.

Новый стандарт, разработанный специалистами БелГИСС, введен в действие с 1 октября 2020 г.

Документ устанавливает общие требования к гостиницам и аналогичным средствам размещения: курортным отелям, гостиницам, находящимся в здании или на территории памятников архитектуры, оказывающим оздоровительные услуги, апарт-отелям, санаториям, пансионатам, домам отдыха, бунгало, фермерским гостевым домам, хостелам и т.д.

В нем учтены российские требования, а также подходы к европейской классификации.

Переход гостиниц, уже имеющих сертификат соответствия и категорию, будет постепенным. Их оценка и классификация на соответствие СТБ 2577-2020 будет проводиться при проведении плановой периодической оценки в течение всего переходного периода, т. е. до 1 сентября 2021 г.

Если гостиницы или аналогичные средств размещения желают уже получить сертификат на соответствие новому стандарту, они могут обратиться в аккредитованные органы по сертификации.

Сегодня провести работы по сертификации по СТБ 2577-2020 можно в БелГИСС. Здесь отмечают, что есть обращения еще от одного санатория Минской области, а шесть гостиниц, расположенных в Минске, Брестской, Гомельской и Могилевской областях, уже проводят работы по переходу к новым требованиям в рамках плановой периодической оценки.

С мая этого года на портале «Качество.бел» в интернете функционирует онлайн-ресурс «Сертифицированные отели Республики Беларусь».

На нем аккумулируется информация об отелях республики, прошедших добровольную сертификацию и классификацию и тем самым официально подтвердивших свою категорию. В настоящее время здесь представлены общие сведения (категория, адрес, номер сертификата) о 56 отелях.