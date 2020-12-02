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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В III КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1347,6 В МЕСЯЦ
14:54 02.12.2020
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области в III квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1347,6 в месяц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1273,3 рубля в месяц, из которых Br949,8 рубля (74,6%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,4%, на покупку непродовольственных товаров – 36,3%, на оплату услуг – 21,6%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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