РУП «Белпочта» возобновляет оказание сервиса по примерке и получению части отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сервис предоставляется в рамках пакетов услуг E-commerce, E-commerce MAX.

«Клиенты РУП «Белпочта» вновь могут не только получить товары, заказанные в интернет-магазинах, но и на месте примерить их. При необходимости, если товар не подойдет, его можно будет оформить на возврат», - отметили в РУП «Белпочта».