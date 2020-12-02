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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА ВОЗОБНОВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСА ПО ПРИМЕРКЕ И ЧАСТИЧНОЙ ВЫДАЧЕ ТОВАРОВ
14:41 02.12.2020
РУП «Белпочта» возобновляет оказание сервиса по примерке и получению части отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сервис предоставляется в рамках пакетов услуг E-commerce, E-commerce MAX.
«Клиенты РУП «Белпочта» вновь могут не только получить товары, заказанные в интернет-магазинах, но и на месте примерить их. При необходимости, если товар не подойдет, его можно будет оформить на возврат», - отметили в РУП «Белпочта».
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