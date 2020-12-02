Более 18 часов потребовалось, чтобы в ходе торгов выбрать претендентов на роль поставщика в рамках процедуры закупки медицинского оборудования, объявленной УП «Белмедтехника» на электронной торговой площадке zakupki.butb.by, оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, прошедшие в рамках электронного аукциона торги стали самыми продолжительными в текущем году. Заслуживает внимания и сам предмет закупки – компьютерный томограф начальной стоимостью около 1,8 млн BYN.

Участие в торгах, длившихся с 09:25 до 03:32 следующего дня, приняли 4 организации. Конкуренция между ними позволила снизить начальную цену оборудования до 1,2 млн BYN. Таким образом, заказчик сэкономил более полумиллиона рублей.

«Практика показывает, что в ходе электронных аукционов начальная стоимость предмета закупки в среднем снижается на 23%. За счет этого с начала года заказчики, работающие на нашей электронной площадке, сэкономили свыше 220 млн BYN. Что касается времени, в течение которого участники конкурируют между собой и последовательно снижают стоимость предмета закупки, то торги продолжительностью более 10 часов действительно редкость», – прокомментировали в пресс-службе БУТБ.