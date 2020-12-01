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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛА ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 4G СОСТАВИЛ 89,4%
12:56 02.12.2020
В Беларуси по итогам 3 квартала 2020 года охват населения услугами сотовой связи 4G составил 89,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в 2020 году в рамках конверсии радиочастотного спектра обеспечен охват услугами сотовой связи 4G всего населения Гомельской области.
В ближайшее время сеть 4G будет значительно расширена на территории Могилевской области, а до конца 2022 года будет доступна практически всему населению республики.
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