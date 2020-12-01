В Беларуси по итогам 3 квартала 2020 года охват населения услугами сотовой связи 4G составил 89,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в 2020 году в рамках конверсии радиочастотного спектра обеспечен охват услугами сотовой связи 4G всего населения Гомельской области.

В ближайшее время сеть 4G будет значительно расширена на территории Могилевской области, а до конца 2022 года будет доступна практически всему населению республики.