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ЭКОНОМИКА РБ


СЕРВИС «ОНЛАЙН-ТАБЛО» БЖД ДОПОЛНЕН ТЕКУЩИМ РАСПИСАНИЕМ ПО ВОКЗАЛАМ СТАНЦИЙ ВИТЕБСК И МОГИЛЕВ


12:18 02.12.2020

Сервис «Онлайн-табло» Белорусской железной дороги (БЖД) дополнен текущим расписанием поездов по вокзалу станций Витебск и Могилев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, эта опция доступна в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и на официальном сайте Белорусской железной дороги.

Сервис «Онлайн-табло» позволяет пользователям получать информацию о текущем времени прибытия (отправления) поездов, их опоздании, номерах платформ и путей отправления (прибытия), порядке нумерации вагонов (с «головы» или «хвоста» поезда). Представляемая информация дублируется из единой системы, управляющей информационными табло на вокзалах.

В настоящее время сервис «Онлайн-табло» предоставляет актуальную информацию по вокзалам станций Минск-Пассажирский, Брест, Витебск, Гомель и Могилев.
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