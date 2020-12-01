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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
12:07 02.12.2020
В Минске подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, решение Минского горисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале.
В целом тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек.
Одна поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, а также троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 копеек.
Покупка талона у водителя – в 80 копеек, в автобусах-экспресс –в 90 и 95 копеек соответственно.
Жетон в метро будет стоить 80 копеек.
На 15% повысятся также цены на проездные документы.
Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за 1 км.
Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Минска дорожала в декабре прошлого года. Тогда цена одной поездки возросла на 5 копеек.
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