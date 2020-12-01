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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В III КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1487,3 В МЕСЯЦ


10:54 02.12.2020

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Брестской области в III квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1487,3 в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1403,6 в месяц, из которых Br1030,6 (73,4%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 36,3%, на покупку непродовольственных товаров – 38,2%, на оплату услуг – 22,9%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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