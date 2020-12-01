ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МТЗ» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запущена новая партнерская лизинговая программа «Деловое решение: МТЗ», предоставляющая юридическим лицам возможность приобретения в лизинг всего спектра современной техники производства Минского тракторного завода на выгодных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, лизингополучатели могут приобрести тракторы, спецтехнику, лесные машины, а также различные агрегаты производства ОАО «МТЗ» посредством финансовых услуг ОАО «Промагролизинг» с лизинговой ставкой от 9%, сроком лизинга не менее 24 и не более 60 месяцев и авансовым платежом от 10%.

ОАО "Промагролизинг" работает на рынке лизинговых услуг 20 лет. За это время компания реализовала множество экономически и социально значимых проектов, а также стало брендом, который узнают не только в Беларуси, но и за рубежом.