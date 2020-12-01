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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ПРОИЗВЕДЕН СБРОС ПАРА - МИНЭНЕРГО
09:43 02.12.2020
На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства энергетики, в результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара.
Испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ. В настоящее время первый энергоблок включен в сеть.
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