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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ПРОИЗВЕДЕН СБРОС ПАРА - МИНЭНЕРГО


09:43 02.12.2020

На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства энергетики, в результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара.

Испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ. В настоящее время первый энергоблок включен в сеть.
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