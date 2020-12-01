На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства энергетики, в результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара.

Испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ. В настоящее время первый энергоблок включен в сеть.