Премьер-министр Роман Головченко ожидает от нефтехимического комплекса повышения эффективности и диверсификации поставок. Об этом он заявил 1 декабря 2020 года на заседании президиума Совета министров, где обсуждалось выполнение и актуализация Стратегии развития нефтехимического комплекса Беларуси до 2030 года.

"Задача актуализированной стратегии - это определение точек роста эффективности нефтехимической отрасли, диверсификация поставок сырья и продукции, а также максимальное импортозамещение, что позволит снизить зависимость от внешних условий, влияние которых, по сути, требует изменения всей модели работы концерна "Белнефтехим" в предстоящем прогнозном периоде", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он обратил внимание на то, что развитие нефтехимической отрасли подразумевает не только повышение эффективности работы предприятий концерна "Белнефтехим", хотя на них и приходится основная доля выпускаемой в стране нефтехимической продукции.

"В стратегии варианта 2019 года был упущен потенциал частных наукоемких и малотоннажных предприятий страны, а также производителей калийных удобрений, которые в состоянии проводить гибкую промышленную политику и выпускать инновационные товары. Сегодня мы должны обсудить все вопросы развития этого направления, выслушать компетентные мнения, чтобы понимать, как данный документ отвечает сегодняшним задачам, - отметил глава правительства. - В частности, сформировано ли понимание, куда движется отрасль в условиях возрастающих требований к качеству продукции, к эффективности работы отрасли в условиях повсеместного внедрения полимеров, интенсивного перехода на электротранспорт, и все это на фоне жесткой конкуренции и нестабильности цен на углеводороды".

Премьер-министр также предложил обсудить, какие механизмы и инструменты реализации намеченных планов есть в распоряжении, чтобы не потерять свои позиции на рынках и обеспечить будущее белорусским производителям.