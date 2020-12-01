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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛИ BR380,7 МЛН, РАСХОДЫ - BR492,2 МЛН
09:25 02.12.2020
Доходы бюджета республиканского дорожного фонда за январь-сентябрь 2020 года составили Br380,7 млн.
По данным Минфина Беларуси, наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета фонда приходится на плату за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам республики с системой электронного сбора оплаты – Br190,1 млн (49,9%). Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении поступила в сумме Br147,7 млн (38,8%), другие доходы – Br42,9 млн (11,3%).
Расходы бюджета республиканского дорожного фонда за январь-сентябрь 2020 года профинансированы в сумме Br492,2 млн (с учетом направления средств из республиканского бюджета), из них погашение кредитов банков и выплата процентов по ним составила Br158,4 млн (32,2% от общей суммы расходов фонда), расходы на содержание автомобильных дорог – Br117,6 млн (23,9%), субвенции местным бюджетам (за счет госпошлины) – Br72,3 млн (14,7%), строительство и реконструкция автомобильных дорог – Br54,7 млн (11,1%), а также текущий ремонт автомобильных дорог – Br73,1млн (14,9%), капитальный ремонт автомобильных дорог – Br12,9 млн (2,6%).
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