Оператор А1 представил новую услугу «Интеллектуальный энергомониторинг» – систему беспроводного контроля за оборудованием и производственной дисциплиной на предприятиях, которая способна с точностью до минуты следить за соблюдением его регламента и расходом электроэнергии, а также сокращать затраты на нее и выявлять поломки электросети в режиме реального времени.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, решение разработано специально для отраслей с большим расходом электроэнергии и включает в себя модем для передачи данных, беспроводные датчики PAN 10/12/14/42 – на выбор клиента, web-интерфейс для онлайн-мониторинга и услуги связи А1 на интернет-тарифах линейки «Бизнес Анлим».

Беспроводные датчики защелкиваются на кабелях электропитания без нарушения изоляции и каждые 10 секунд передают информацию по зашифрованному каналу на модем – ее можно просмотреть на любом устройстве с выходом в интернет. Это позволяет определить, насколько эффективно используется оборудование на предприятии, как соблюдается регламент его работы, найти утечку дорогостоящих ресурсов и снизить частоту поломок оборудования.

Подключить услугу «Интеллектуальный энергомониторинг» могут юридические лица – для ресторанов и заведений быстрого обслуживания, сетей АЗС, предприятий легкой и тяжелой промышленности, машиностроения и металлообработки, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей с высоким энергопотреблением.

Для использования решения необходимо подключение к мобильному или фиксированному интернету А1, при этом оборудование выдается в бесплатное пользование, а абонентская плата за доступ к аналитике составит от 30 рублей в месяц.

Выдача оборудования осуществляется на абонента с тарифным планом линейки «Бизнес Анлим». На одного абонента можно получить в пользование до 50 единиц оборудования.

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